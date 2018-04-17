180 مليار جنيه ارتفاعًا في مصروفات الخدمات العامة خلال العام المالي الجديد

كتبت مها أبوودنأظهرت موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، ارتفاعا بقيمة 180 مليار جنيه في مصروفات الخدمات العامة التي تضم عددا من الجهات الحكومية المهمة من بينها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، فضلا عن وزارة المالية.ووفقا للموازنة فإن قيمة مخصصات الخدمات العامة بلغت 674.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 49

كتبت مها أبوودن

أظهرت موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، ارتفاعا بقيمة 180 مليار جنيه في مصروفات الخدمات العامة التي تضم عددا من الجهات الحكومية المهمة من بينها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، فضلا عن وزارة المالية.

ووفقا للموازنة فإن قيمة مخصصات الخدمات العامة بلغت 674.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 494.1 في موازنة العام المالي الحالي.

وتعد مخصصات (الخدمات العامة) هي أعلى المصروفات القطاعية الموزعة وفقا للتقسيم الوظيفي، بسبب تحميلها غالبية مصروفات فوائد الدين التي تدرج ضمن مصروفات وزارة المالية.

وبلغت قيمة فوائد الدين المندرجة تحت هذا البند نحو 538 مليار جنيه.