180 شركة دولية ومحلية تشارك في النسخة العاشرة من معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي

انطلقت اليوم الأحد النسخة العاشرة من معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي باستضافة أكثر من 180 شركة دولية ومحلية بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات من 20 دولة أبرزها تركيا، ماليزيا، الهند، هولندا، ألمانيا.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في الفترة مابين 29-31 مايو 2022 ويفتح أبوابه للزوار من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 6:00 مساء.

يقام المعرض للعام الثاني على التوالي بمشاركة ProPak MENA وFood Ingredients Africa – النسخ الإقليمية من المعارض العالمية بروباك للطباعة والتغليف ومعدات التجهيز ومعرض المكونات الغذائية Food Ingredients Global – وبدعم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس الوطني للاعتماد نظرا لأهمية الحفاظ على سلامة الأغذية والمشروبات كأحد الركائز الأساسية في كل خطوة من خطوات الإنتاج – من استلام المواد الخام إلى تسليم المنتج النهائي – لضمان التنفيذ الفعال لعمليات سلامة الأغذية ونجاح عملية التصنيع.

وقال هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما العالمية في مصر والمنظمة للمعرض: “تعد صناعة المواد الغذائية من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق حرصنا على إطلاق النسخ الإقليمية من واحدة من أهم المعارض الدولية في مجال الصناعات الغذائية في مصر والتي تقوم الشركة بتنظيمها في أكثر من 11 دولة حول العالم لدعم توجه الدولة بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الإفريقية والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة الأسواق المحلية والعالمية”.

وأضاف مصطفى خليل، المدير العام للمعرض: “بعد نجاح إطلاق ProPak MENA وFood Ingredients Africa العام الماضي، تزايد طلب المشاركة من العديد من الشركات المحلية والدولية في دورة هذا العام مما يعكس أهمية المعرض في كونه المنصة الأشمل لمصنعي وموردي مراحل الانتاج المختلفة لقطاع صناعة الأغذية والمشروبات في أفريقيا”.

واستجابة لطلب السوق المتزايد، تم إضافة المخبوزات والحلويات بالإضافة إلى بلاستيك التغليف مع التركيز على إعادة التدوير لقائمة القطاعات المدرجة في المعرض هذا العام خاصة مع نمو القطاعين في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

ويقدم المعرض العديد من البرامج تشمل برنامج توفيق الأعمال الذي ينسق اجتماعات مجدولة مسبقًا بين العارضين والزائرين، بالإضافة إلى حلقة نقاش تجمع كبار المديرين التنفيذيين في قطاع التعبئة والتغليف من الشرق الأوسط وأفريقيا لبحث فرص التبادل العربي الافريقي.

كما ينظم المعرض على مدار أيامه الثلاث ولأول مرة، مؤتمرين متخصصين لخدمة صناعة المكونات من خلال مؤتمر Fi Africa ، جنبًا إلى جنب مع مؤتمر صناعة التغليف من خلال مؤتمر ProPak MENA بالشراكة مع مستشارو السلامة الغذائية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وجامعة هليوبوليس.

ويأتي المؤتمران بأفضل خبراء صناعة الأطعمة والمشروبات لتبادل معارفهم وخبراتهم مع المشاركين وجمع الأفكار حول أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا، واللوائح، وفجوات السوق، والتوسعات المحتملة في السوق في إفريقيا والشرق الأوسط.