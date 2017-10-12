18.9 مليون جنيه أرباح النشا والجلوكوز في 9 أشهر

سجلت شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز صافي ربح 18.9 مليون جنيه، خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة 27.4 مليون جنيه للفترة المماثلة من 2016، بتراجع في الأرباح 31%.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المنشورة، اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة مبيعات الشركة لتسجل 707.8 مليون جنيه، مقابل 448.4 مليون جنيه الفترة المقارنة، إلا أن نمو التكالف قلص من الأرباح المحققة.

يشار إلى أن “النشا والجلوكوز” حققت أرباحاً 12.89 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017، مقابل 26 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2016.