18.7 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

القلعة في صدارة شركات البورصة.. والمجموعة المتكاملة الأنشط بالنيل المال- خاص سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 18.7 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليغلق رأس المال السوقي عند 789.7 مليار جنيه، مقابل 771 مليارًا، الأسبوع السابق له. وتصدرت شركة القلعة للاستثمارات المالية، قائمة أنشط

القلعة في صدارة شركات البورصة.. والمجموعة المتكاملة الأنشط بالنيل

المال- خاص

سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 18.7 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليغلق رأس المال السوقي عند 789.7 مليار جنيه، مقابل 771 مليارًا، الأسبوع السابق له.

وتصدرت شركة القلعة للاستثمارات المالية، قائمة أنشط شركات البورصة،

خلال تداولات الأسبوع الحالي، بينما جاءت شركة المجموعة المتكامة للأعمال

الهندسية الأنشط بين شركات بورصة النيل.

وسجلت القلعة تداولات بقيمة

284.5 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 205 ملايين ورقة مالية، بينما بلغت

تداولات المجموعة المتكاملة حوالي مليون جنيه، عبر بيع وشراء 2.6 مليون

ورقة مالية.

يشار إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 8.2 مليار جنيه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة مليار جنيه تقريبًا، خلال نفس الفترة.