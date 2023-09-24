18.6 مليار جنيه تمويلات بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن حجم التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 18.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023، كما بلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركزاً ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.



وأكد أن بنك القاهرة يولى اهتماماً بالغاً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير.

احتفل بنك القاهرة بحصوله على الجائزة البلاتينية كأفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة، وفقاً لما أعلنه « منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة Global SME Finance Forum» والذى يتم إدارته من مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولى.

جائزة أفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023



وفى سياق متصل، تابع نادر سعد رئيس، مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن الجائزة تأتى تتويجاً لجهود البنك لخدمة عملائنا فى هذا القطاع الحيوى.

وأوضح أن البنك يعمل أيضاً على تقديم خدمات استشارية غير مالية من خلال موظفين متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتكون تلك الخدمة مجانية في إطار جهود البنك ودوره الفعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى وتقنين جميع المشروعات وتقديم الدعم الكامل في إدارة المشروعات.



كما يقوم البنك برعاية مركز التميز للتصدير حيث تم تدريب أكثر من 300 شركة من خلال أكثر من 25 برنامج و دورة تدريبية، وفي إطار جهود البنك للتسهيل على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودعما لإستراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي، تم إطلاق منصة رقمية جديدة لقرض «إنجاز» لقرض المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة من خلال المنصة بشكل رقمي دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك، تسهيلاً للعميل ودعماً لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.



و تسلم الجائزة نادر سعد، رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة لبنك القاهرة من قمر سليم، الرئيس التنفيذى لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمنتدى الذي انعقد فى مومباى بالهند من 12 الى 15 سبتمبر .