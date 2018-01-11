18 يناير.. إفطار عمل سيتى سكيب لمناقشة مستقبل قطاع العقارات

المال خاص تنطلق فى الثامن عشر من شهر يناير الحالي، بفندق ريتز كارلتون بالقاهرة، أعمال حفل إفطار سيتى سكيب تحت شعار "استكشاف حدود جديدة فى المشهد المصرى"، تمهيدًا لفاعليات معرض سيتى سكيب، بحضور نخبة رفيعة المستوى للنقاش وتبادل المعلومات والرؤى الاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين والخبراء العقاريي

المال خاص



تنطلق فى الثامن عشر من شهر يناير الحالي، بفندق ريتز كارلتون بالقاهرة، أعمال حفل إفطار سيتى سكيب تحت شعار “استكشاف حدود جديدة فى المشهد المصرى”، تمهيدًا لفاعليات معرض سيتى سكيب، بحضور نخبة رفيعة المستوى للنقاش وتبادل المعلومات والرؤى الاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين والخبراء العقاريين لعام 2018.

ويركز إفطار العمل على القضايا الأساسية التى تهم قطاع العقارات فى مصر، ويسلط الضوء على حالة القطاع العقارى فى مصر والفرص الجديدة فى القطاع، ومن المقرر أن تنعقد حلقة موسعة لمناقشة خطط الاستدامة طويلة الأجل فى القطاع العقارى، إضافة إلى جدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تطوير المناطق خارج العاصمة.

من جانبه صرح أيمن سامى، مدير مكتب مصر، أنه سيتم التركيز على التنمية فى صعيد مصر من خلال تقديم عرض تقديمى لتحليل السوق العقارى في صعيد مصر.



وقال أيمن سامى “لقد كان التركيز دائماً على السوق العقارى بالقاهرة الكبرى، على الرغم من وجود فرص غير مستغلة فى صعيد مصر، حيث تبلغ نسبة سكان 7 محافظات فى صعيد مصر حوالى 25% من النسبة الكلية لسكان مصر.”

وأضاف أن العرض التقديمى سيغطى احتياجات مناطق الصعيد إلى القطاعات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن قطاعات التنمية الرئيسية التى تحتاج للتطوير.

وفى نفس السياق قال كريس سبيلر، مدير معرض سيتى سكيب إن هدف إفطار عمل سيتى سكيب هو إنشاء منصة إعلامية مبتكرة مع أهم خبراء القطاع العقارى فى مصر، لتسليط الضوء على النسخة السابعة من معرض سيتى سكيب مصر.

وأضاف سبيلر أن العام الماضى شهد استقرارًا فى السوق العقارية وزيادة ثقة المستثمرين أعقاب موجة من التقلبات، قائلاً “نحن واثقون أن عام 2018 سيكون عامًا إيجابيًا مع اهتمام المستثمرين المتزايد فى القطاع العقارى”.

ومن المقرر انعقاد المؤتمر السنوى السابع لسيتى سكيب مصر بفندق فورسيزونز نايل بلازا يومى 12 و 13 مارس المقبل، قبل أسبوعين من انطلاق المعرض

ويهدف المؤتمر إلى عرض ومناقشة موضوعات متنوعة تعكس آخر الأبحاث والدراسات ورؤى المتخصصين فى السوق العقارى.

وسينطلق معرض سيتى سكيب مصر خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس المقبل، بموقعه الجديد في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وسيضم المعرض هذا العام العديد من العارضين من مصر ومن جميع أنحاء العالم الذين سيقومون بعرض مشاريعهم المتنوعة.

