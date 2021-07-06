18 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لـ«لوجه القبلى»

كشف المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، أنها تستهدف زيادة إيراداتها للعام المالى 2022-2021 بقيمة 3.5 مليار جنيه، لتصل إلى 18 مليار جنيه، مقارنة بنحو 14.5 مليار فى 2021-2020.

وأرجع مختار زيادة الإيرادات المستهدفة إلى الارتفاع الجديد والمستمر فى أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال يوليو الجارى، ضمن برنامج الحكومة لرفع الدعم، وزيادة القدرات التى ستنتجها الشركة مع زيادة الاستهلاك المرتقب من جانب كل القطاعات، خاصة خلال فصل الصيف.

كما أكد مختار أن الشركة ستقوم برفع كفاءة محطاتها وإحلال وتجديد البعض منها، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع بعض الشركات الأجنبية، مثل “جنرال إليكتريك”، منذ فترة على صيانة بعض وحدات التوليد التابعة والواقعة فى نطاق “الوجه القبلى للكهرباء” مع توفير قطع الغيار وغيرها من لوازم الصيانة.

وكان مختار قد ذكر لـ«المال» أن شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء تستهدف ضخ 3.2 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى 2022-2021، بزيادة قدرها 600 مليون على 2021-2020، والمقرر له 2.6 مليار، عبر عدد من القروض الأجنبية.

يذكر أن إجمالى إنتاج الشركة من الطاقة ارتفع إلى 7150 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات. وتتبع «ﺍﻟﻮﺟﻪﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء»، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ القابضة لكهرباء مصر، وتمتلك أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات الذى يعد من أكبر المجمعات فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشملﻧﻄﺎﻕﻋﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ،ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة‏ –ﻋﺪﺍﻣﺎﻳﺪﺧﻞﻓﻰﻧﻄﺎﻕﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﻜﺒﺮﻯ– ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ سويف وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ