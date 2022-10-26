18 محطة شحن للسيارات الكهربائية بشرم الشيخ لخدمة وفود قمة المناخ COP27

أعلن أحمد مله نائب الرئيس التنفيذي ﻹحدى شركات الطاقة المتجددة المشاركة فى قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، عن توفير 18 محطة شحن للسيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ لخدمة الوفود المشاركة فى المؤتمر، علاوة على أنه سيتم توفير عدد كبير من السيارات الكهربائية خلال أيام المؤتمر.

وأضاف مله خلال ندوة تثقيفية عقدت اليوم الاربعاء حول أهمية التحول للطاقة النظيفة فى مصر، أنه تم تطوير محطة طاقة شمسية بمدينة شرم الشيخ لإمداد الطاقة الكهربائية لجميع قاعات الموتمر.

السيارات الكهربائية

واضاف أن إجمالى قدرة المحطة أصبحت 6 ميجا وات وتم ربطها بالشبكة القومية بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ومن المقرر أن توفر المحطة الطاقة الكهربائية لأكثر من 5 آلاف منزل بشرم الشيخ.

واضاف ان هذا سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4,368 مليون كل عام.

ويذكر ان استراتيجية قطاع الكهرباء تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المائة بحلول عام 2035.

كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر علي عدد (16) مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات ابداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، علي أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة ، وهو ما يشير إلي ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.