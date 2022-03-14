18 مارس .. «سيتي إيدج» تفتتح المرحلة الأولى من «ممشى أهل مصر»

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع “ممشى أهل مصر”، افتتاح المرحلة الأولى من الممشى بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بالممشى، يوم الجمعة المقبل 18 مارس 2022.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة لجميع أفراد العائلة ، كما تشمل هذه المرحلة أكبر عدد من المطاعم والكافيهات سيتم افتتاحها ضمن المشروع.

ويُعد ممشى أهل مصر السياحي هو الأول من نوعه في القاهرة ويقدم تجربة فريدة ومتكاملة بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية، وتمتد المرحلة الأولى من كوبري امبابة حتى كوبري 15 مايو، بطول 1.8 كيلومتر.

تفاصيل تطوير ممشي أهل مصر

ويذكرأن مشروع “ممشى أهل مصر” هو عبارة عن متنزّه جديد يتوج جمال الضفة الشرقية لنهر النيل، ويثري تاريخه الخالد بمشروع تنموي متكامل يعتبر الأول من نوعه بإطلالة مميزة على نهر النيل ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة وخلق مساحة للترفيه والسياحة والتسوق معًا.

وتعتبر المرحلة الأولى هي نقطة بداية المشروع وتضم المرافق الأساسية بالإضافة إلى مساحات خضراء مثل الممشى الموازي و18 مبنى تم تقسيمهم إلى أكثر من 50 محل ومطعم بالإضافة إلى المطعم العائم الذي يعتبر أحد أهم معالم الممشى، ومسرح يتسع 250 فردًا وعدد 2 مدرجات و3 جراجات تسع حتى 150 سيارة.

سيتى إيدج للتطوير العقاري

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال ملياري جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.

تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.

حصلت الشركة مؤخراً على جائزة “أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر”. كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الأن.

كونسل ماسترز

شــركة كونســل ماســترز لاستشــارات الأعمــال وإدارة المشــروعات الفندقيــة والسـياحية والتجاريـة وخدمـات التسـويق والتوكيـلات التجاريـة هي إحـدى الشـركات الكبرى العاملة فــي مجــال الاستشــارات والخدمــات الخاصــة بالتوكيــلات التجاريــة وإدارة المشروعات الفندقيــة والســياحية والتجاريــة وإنشــاء وتســويق الامتيــازات التجاريــة وتسـويق فـرص الاسـتثمار بالمشـروعات التجاريـة فـي مصـر والخـارج.

وتمتلــك شــركة كونســل ماســترز حــق التســويق الحصــري لأكثــر مــن 65 علامـة تجاريـة محليـة وأكثر مـن 80 علامـة تجاريـة دوليـة، وللشـركة فـروع ومكاتـب تمثيـل في عدة دول عربيـة وأجنبية بتواجـد عدد مـن الشـركاء التجارييـن بهـذه الدول.