18 فيلمًا يشارك في مسابقة منصة مهرجان الجونة السينمائي

أ ش أ أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن قائمة المشروعات السينمائية التي تم اختيارها للمشاركة في مسابقة "منصة" الجونة السينمائية، خلال الدورة المقبلة، حيث تشهد منافسة أعمال من 6 دول عربية.وبلغ عدد المشروعات المتقدمة 154 منها 101 مشروع في مرحلة التطوير، و44 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج،

أ ش أ

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن قائمة المشروعات السينمائية التي تم اختيارها للمشاركة في مسابقة “منصة” الجونة السينمائية، خلال الدورة المقبلة، حيث تشهد منافسة أعمال من 6 دول عربية.

وبلغ عدد المشروعات المتقدمة 154 منها 101 مشروع في مرحلة التطوير، و44 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما بلغ إجمالي عدد صناع الأفلام من المخرجين والمنتجين المرتبطين بهذه المشروعات 304 فنانين.

وأوضحت إدارة المهرجان – في بيان اليوم الأربعاء – أن لجنة من الخبراء راجعت المشاريع واختارت 12 مشروعًا في مرحلة التطوير، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناء على المحتوى، والرؤية الفنية، وجدوى تنفيذ هذه المشروعات ماليا بشكل عام، وتمثل المشاريع التي تم اختيارها 6 دول من العالم العربي (مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والعراق، والسودان).

وتتضمن المشاريع الـ12في مرحلة التطوير، 9 مشاريع أفلام روائية طويلة، و3 مشاريع أفلام وثائقية طويلة، أما مشاريع ما بعد الإنتاج، فتتضمن 3 أفلام روائية طويلة، و3 أفلام وثائقية طويلة.

يذكر أن دورة المهرجان الأولى، منحت لجنة التحكيم جوائز إجمالية بقيمة 60 ألف دولار أمريكي للمشروعات الفائزة، تم توزيعها في حفل منصة الجونة السينمائية الذي أُقيم في 27 سبتمبر 2017، أما الدورة الجديدة، فضاعفت منصة الجونة السينمائية قيمة جوائزها إذ سيحصل الفائزين على أكثر من 150 ألف دولار أمريكي بتمويل من “منصة الجونة السينمائية” ورعاتها وشركائها.

ومن بين المشروعات المتنافسة بالدورة المقبلة في مرحلة التطوير “برزخ” للمخرجة ليلى عباس، “بين نارين” للمخرج الياس بكار، “فولاذ” للمخرجين مهدي هميلي، وعبد الله شامخ، إلى جانب “جنائن معلقة” للمخرج أحمد ياسين الدراجي.

ويشارك كذلك مشروع فيلم “سعاد” للمخرجة آيتن أمين، “أنا ويم” للمخرجة نادين صليب، “سقوط الساحل” للمخرجة زينة صفير، “غزة واشنطن” للمخرج رشيد مشهراوي.

ومن بين الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج” 1982″ للمخرج وليد مؤنس، “بعلم الوصول” للمخرج هشام صقر.، “فاتاريا” للمخرج وليد طايع.

يذكر أن “منصة الجونة السينمائية” هي الذراع الاحترافية لمهرجان الجونة السينمائي، وتهدف إلى تطوير ودعم صناع الأفلام الواعدين من مصر والعالم العربي، ولمساعدتهم في الحصول على الدعم الفني والمالي لإنجاز مشاريعهم السينمائية.

وتتكون “منصة الجونة السينمائية” من برنامجين: جسر الجونة السينمائي، ومنطلق الجونة السينمائي، الذي يعتبر مشروع تطوير ومعمل إنتاج مشترك يمد مخرجي ومنتجي الأفلام العرب بفرص للحصول على الدعم الإبداعي والمادي لمشروعاتهم السينمائية.