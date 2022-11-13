18 شركة مصرية ناشئة تحصد 113 مليون دولار فى أكتوبر

حصدت 18 شركة محلية ناشئة نحو 113 مليون دولار تمويلات خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة مع 8 ملايين جمعها 11 كيانا فى سبتمبر من العام ذاته، لتحتل مصر المركز الثانى فى عدد الشركات الأكثر جذبا للاستثمارات بعد الإمارات برصيد 24 كياناً، بينما جاءت السعودية فى المرتبة الثالثة بواقع 12.

ووفق تقرير منصة «ومضة» لدعم ريادة الأعمال التى حصلت «المال» على نسخة منه، استحوذت استثمارات الشركات خلال أكتوبر الماضى على %17.4 من إجمالى حجم التمويلات الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ قيمتها 646 مليون دولار.

وقال التقرير إن قائمة الشركات المصرية تضمنت «مكسب» للتجارة الإلكترونية والتى جمعت تمويل 40 مليون دولار و«money fellows» للتكنولوجيا المالية التى حصدت 31 مليونا، مقابل 20 مليونا حصلت عليها «تيلدا» للمدفوعات الرقمية كتمويل بذرى .

بينما جمعت شركتا «تريلا» العاملة فى الشحن والنقل الذكى و«كارم سولار» المتخصصة فى حلول الطاقة النظيفة والمتجددة تمويلا بقيمة 6 ملايين دولار و2.4 مليون على الترتيب.

وحصدت الشركات الناشئة الإماراتية نحو 460 مليون دولار، منها 400 مليون حصلت عليها « yellow Door Energy » العاملة فى الطاقة النظيفة والمتجددة ، بينما جمعت 12 شركة سعودية نحو 70 مليون دولار منها 50 مليونا حصلت عليها «Zid » العاملة فى قطاع التجارة الإلكترونية.

وأرجع عز أسامة مدير الاستثمار فى شبكة البحر المتوسط للاستثمار الملائكى« ميد إنجلز » السبب وراء زيادة حجم التمويلات الممنوحة للشركات الناشئة فى المنطقة خلال أكتوبر الماضى إلى حصول عدد أكبر من الشركات المصرية على تمويلات تتجاوز 10 ملايين دولار.

وقال لـ «المال» إن قياس حجم التمويلات من الأفضل أن يتم على فترات زمنية متباعدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن السوق المصرية واعدة ومليئة بالكفاءات المؤهلة للعمل، علاوة على وجود حيز أكبر للأفكار الإبداعية لدى الكوادر المحلية.

ورأى محمد خضر خبير ريادة الأعمال أن الأرقام المذكورة فى التقرير تمثل غالبا متوسط حجم التمويلات التى حصلت عليها الكيانات الناشئة الشهر الماضى، مشيرا إلى أن حجمها يختلف من شركة إلى أخرى بحسب المرحلة التى تمر بها (مرحلة مبكرة أو مرحلة الفئة (أ) أو (ب) .

و تابع إن حجم التمويلات التى تتلقاها كل شركة يتوقف على حجم عملياتها، معتبرا أن زيادة حجم الاستثمارات الممنوحة للكيانات المصرية دليل واضح على عدم تأثر مجتمع رواد الأعمال بالأزمات التى شهدها القطاع فى وقت سابق.