18 شركة تأمين وإعادة تحقق نموًا في أقساطها بالنصف الأول من 2021

كشف تقرير حديث صادر عن ذراع وساطة إعادة التأمين في ويليس تاورز واتسون (WTW) بفحص أداء 18 أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم.

وأبلغت غالبية شركات التأمين وإعادة التأمين التي تتًبعها ويليس رى عن مزيد من النمو في أقساط التأمين في النصف الأول من عام 2021، حيث أبلغت 6 من هذه الشركات عن زيادات وصلت فى كثير من الأحيان للضعف فى حجم الأقساط.

وشهدت أكبر زيادة 26٪ في QBE العالمية لإعادة التأمين ، تليها زيورخ ، ثم AIG ،للتامين والإعادة ثم هانوفر ري، وكذا تشب وكلها سجلت نموًا أعلى من متوسط ​​معيدي التأمين الأوروبي والمتوسط ​​في الولايات المتحدة.

زيادات الاسعار المستقبلية أقل أهمية لضآلتها

ولفت التقرير الصادر عن ويليس رى إلى أن النمو الحادث إلى إستمرار الأسعار المواتية لأعمال الخطوط التجارية، وزيادة معدلات إعادة التأمين وكذلك أعمال التأمين بالتجزئة.

وتابع تقرير ويليس رى أن فرق الإدارة بشركات التأمين تتوقع استمرار الأسعار المواتية للفترة المتبقية من العام وحتى عام 2022، على الرغم من أن البعض حذر من أن زيادات الأسعار في المستقبل من المحتمل أن تكون أقل أهمية، وقد بدأت بالفعل التخفيف في أجزاء معينة من محافظهم مع الحفاظ على الاتجاه المحدد في الربع الأول من العام ، ظلت نتائج الاكتتاب قوية في النصف الأول من عام 2021 ، حيث أبلغت مجموعة معيدي التأمين وشركات التأمين التي تتبعها شركة Willis Re ويليس رى عن متوسط ​​نسبة مجمعة تبلغ 93.7٪ ، مع قيام كل شركة بنشر نسبة مجمعة أقل من 100 ٪.

ويليس رى

تعرف على أسباب نمو شركات التأمين والإعادة العالمية

ودعمت الأسعار الحالية لفروع التأمين التجارية، إلى جانب ارتفاع أسعار إعادة التأمين وتأمين التجزئة، نمو الأقساط لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين في النصف الأول من عام 2021 ، حيث تحسنت نتائج الاكتتاب بشكل كبير بالنسبة للبعض.

واستفاد أداء الاكتتاب القوي هذا العام من انخفاض خسائر COVID-19 ، لكنه لا يزال يحدث على خلفية خسائر أعلى من المتوسط للكوارث الطبيعية.

وأكد أن تحسن نتائج أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين تشير أيضًا بشكل مشروع إلى نتائج أساسية محسنة ، مع زيادات في الأسعار تفوق اتجاهات المطالبات.

وأشارت تقديرات المحللين فى ويليس رى إلى النتائج القوية للنصف الأول من عام 2021، حيث ارتفعت بنسبة 1.4٪ في المتوسط ​​لـ 2022 مع ارتفاع شركات التجارية الأمريكية بنسبة 3.4٪ في المتوسط.