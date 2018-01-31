18 سفينة حاويات تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه غادر الميناء في السادسة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2476 محملا بـ 1305 طن قمح، في حين غادر 132 سيارة نقل محملة بـ 6210 أطنان قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 53451 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57925 طنا.

ولفت المركز الاعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 10600 طن يوريا و 5700 طن فوسفات و 4100 طن رمل.