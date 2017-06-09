18 سفينة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات، و8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، و16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء، فى انتظا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات، و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، و16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال، للقطاع العام بالميناء، بلغ 148191 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 117985 طنًا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة ( 1318 ) طن قمح، فضلا عن ( 130 ) سيارة بحمولة ( 6299 ) طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3500 طن يوريا، و2135 طن فوسفات، و5500 طن علف بنجر.