18 سفينة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى، مشيرة إلى أن إجمالى الحركة اليوم 18 سفينة.وأوضحت أن سجل ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات. كما سجل الميناء أيضا دخول سف

أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى، مشيرة إلى أن إجمالى الحركة اليوم 18 سفينة.

وأوضحت أن سجل ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة، وسفينة موجودة على الأرصفة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وفق المصدر ذاته.

وأشارت إلى أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء