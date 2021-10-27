18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول خلال 24 ساعة.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات

فيما تستمر عمليات تصدير الملح الى أوروبا عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة RENI القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم اوكرانيا ويبلغ طولها 88 متر والغاطس 6 أمتار لشحن 3800 طن ملح إلى بلغاريا.

وتعد هذه السفينة السابعة والأربعين التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى و السادسة والعشرين من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش 110 ألف طن.



