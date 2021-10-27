نقل وملاحة

18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

تستمر عمليات تصدير الملح الى أوروبا عبر ميناء العريش البحري
أماني العزازي 2:00 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 2:00 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول خلال 24 ساعة.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات

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فيما تستمر عمليات تصدير الملح الى أوروبا عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة RENI القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم اوكرانيا ويبلغ طولها 88 متر والغاطس 6 أمتار لشحن 3800 طن ملح إلى بلغاريا.

وتعد هذه السفينة السابعة والأربعين التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى و السادسة والعشرين من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش 110 ألف طن.

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بقلم أماني العزازي

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