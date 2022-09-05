18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التدوال اليوم، إذ سجلت ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.
كما سجلت ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.