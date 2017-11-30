18 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد.. الخميس

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 18 سفينة. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 حاويات، كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتا بضائع عامة ومن ا

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 18 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 حاويات، كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتا حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن بيسر وأمان.