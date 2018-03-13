18 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 18 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن، وخروج 5، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفي



أمانى العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 18 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن، وخروج 5، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج أخرىـ وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول أخرى.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة HITRA وجنسيتها مالطا، والتى يبلغ طولها 109 أمتار والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 5200 طن صودا كاوية، ويوجد على الأرصفة سفينة ومن المتتظر دخول أخرى.