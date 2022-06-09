18 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ان موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التدوال، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .