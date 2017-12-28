18 % زيادة في معدلات الصادرات للسوق الأمريكي خلال 10 شهور

المنسوجات والملابس والحديد والورق أهم بنود المنتجات المصدرةمحمد ريحانأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري زيادة قدرها 18.4% حيث بلغ إجمالي الصادرات مليار و 234 مليون دولار

المنسوجات والملابس والحديد والورق أهم بنود المنتجات المصدرة







محمد ريحان





أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري زيادة قدرها 18.4% حيث بلغ إجمالي الصادرات مليار و 234 مليون دولار مقابل مليار و 42 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .



جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن حول مؤشرات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من يناير وحتي أكتوبر من العام الجاري .

وقال الوزير إن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ارتفعت بنحو 1% لتصل قيمتها الي 633 مليون دولار مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات المصرية في اطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 15.4% حيث بلغت 71.5 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وأشار قابيل إلى أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من يناير وحتي أكتوبر من العام الجاري قد بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 10 أشهر الي 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي .



وقال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن الزيادة في الصادرات المصرية للسوق الأمريكي ترجع إلى تكثيف جهود مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن لتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ 10 شهور الأولي من العام الجاري المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 756.5 مليون دولار والحديد والصلب بقيمة 87.5 مليون دولار والملح والكبريت بقيمة 33.2 مليون دولار والورق بقيمة 28.4 مليون دولار





