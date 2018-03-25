18 ذراعًا جغرافية فى 11 شركة

ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:قررت 11 شركة التوسع جغرافيًّا بإنشاء 18 فرعًا جديدًا قبل نهاية العام المالى الجارى 2017/2018.وتساوى عدد الفروع التى تعتزم شركتى «قناة السويس» لتأمين الممتلكات، و«اللبنانية السويسرية» لتأمينات الحياة التكافلى، إذ يخطط كل منهم لإ

ماهر أبوالفضل – مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:

قررت 11 شركة التوسع جغرافيًّا بإنشاء 18 فرعًا جديدًا قبل نهاية العام المالى الجارى 2017/2018.

وتساوى عدد الفروع التى تعتزم شركتى «قناة السويس» لتأمين الممتلكات، و«اللبنانية السويسرية» لتأمينات الحياة التكافلى، إذ يخطط كل منهم لإنشاء 3 أذرع جديدة قبل يونيو المقبل.

فى المقابل تستعد 3 شركات لإنشاء 6 فروع جديدة خلال الشهور المقبل، بواقع فرعين لكل منهم، وتضم القائمة كلا من «رويال»، و«مصر للتأمين التكافلى» وكلاهما يزاول نشاط الممتلكات، بالإضافة إلى «المصرية الإماراتية» التى تزاول نشاط تأمينات الحياة تكافل.

من ناحية أخرى، اكتفت 6 شركات، بإنشاء فرع جديد خلال العام المالى الحالى، منهم 4 لاعبين فى تأمين الممتلكات، واثنتين فى نشاط الحياة.

وتضم قائمة الشركات الست كلا من: مصر حياة، والمجموعة العربية المصرية لتأمين الممتلكات «gig»، و«أورينت» لتأمين الممتلكات التكافلى، بالإضافة إلى «المصرية تكافل ممتلكات»، و«بيت التأمين المصرى السعودى» لتأمينات الممتلكات التكافلى، وأخيرًا «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» ممتلكات.