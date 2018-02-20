طاقة

18 تحالفًا عالميا ومحليا تتقدم للمنافسة على محطة شمسية بغرب النيل

عمر سالم انتهت، أمس، الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تلقّي 18 عرضًا من تحالفات عالمية ومصرية لمناقصة سابقة الخبرة للمناقصة العالمية الخاصة بمشروع إنشاء محطات توليد كهرباء بنظام "BOO" بنظام الخلايا الشمسية "PV" قدرة 600 ميجاوات، بمنطقة غرب النيل. جدير بالذكر أنه تقدم 18 "كونسورتيوم" من جنسيات مختل
5:17 م, الثلاثاء, 20 فبراير 18 5:17 م, الثلاثاء, 20 فبراير 18

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عمر سالم

انتهت، أمس، الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تلقّي 18 عرضًا من تحالفات عالمية ومصرية لمناقصة سابقة الخبرة للمناقصة العالمية الخاصة بمشروع إنشاء محطات توليد كهرباء بنظام “BOO” بنظام الخلايا الشمسية “PV” قدرة 600 ميجاوات، بمنطقة غرب النيل.

جدير بالذكر أنه تقدم 18 “كونسورتيوم” من جنسيات مختلفة، منها مصري وسعودى وإماراتى وفرنسى وإنجليزى ويابانية وأمريكى وصينى ونرويجى وإسبانى. 

وننشر قائمة بالتحالفات المتقدمة والشركات التي تقدمت بسابقة الخبرة العامة العالمية رقم (21/2017/2018) الخاص بمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام BOO من الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 600 ميجافولت أمبير بمنطقة غرب النيل

 

م

اسم الشركة

1

GCL NEW ENERGY INTERNATIONAL LTD

2

كونسورتيوم JINKO & MASDAR

3

NTPC LIMITED

4

كونسورتيوم LIGHT SOURCE BP-FIRST SOLAR & KARM SOLAR

5

كونسورتيوم FRV FOTOWATIO RENEWABEL VENTURES INFINTY

6

EDRA POWER HODINGS SDN BHD

7

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

8

كونسورتيوم ACCONAENERGIA GLOBAL & SWICORP

9

كونسورتيوم ENGIG & ORASCOM

10

كونسورتيوم ALFNAR & RISEN SOLAR TECHNOLOGY

11

كونسورتيوم GLOBELEQ-AFRICA TSK CONSORTIUM

12

كونسورتيوم SCATEC SOLAR ASA-AZURE POWER

13

كونسورتيوم CHINT & AQUA POWER

14

كونسورتيوم MITSUI-CO, LTD TAQA ARABIA & SOLAR RESERVE

15

كونسورتيوم EDF-MAROBINY & ESWEDY ELECTRIC

16

ACTIS

17

TOTAL EGYPT

18

TBEA

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