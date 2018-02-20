18 تحالفًا عالميا ومحليا تتقدم للمنافسة على محطة شمسية بغرب النيل

عمر سالم
انتهت، أمس، الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تلقّي 18 عرضًا من تحالفات عالمية ومصرية لمناقصة سابقة الخبرة للمناقصة العالمية الخاصة بمشروع إنشاء محطات توليد كهرباء بنظام “BOO” بنظام الخلايا الشمسية “PV” قدرة 600 ميجاوات، بمنطقة غرب النيل.
جدير بالذكر أنه تقدم 18 “كونسورتيوم” من جنسيات مختلفة، منها مصري وسعودى وإماراتى وفرنسى وإنجليزى ويابانية وأمريكى وصينى ونرويجى وإسبانى.
وننشر قائمة بالتحالفات المتقدمة والشركات التي تقدمت بسابقة الخبرة العامة العالمية رقم (21/2017/2018) الخاص بمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام BOO من الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 600 ميجافولت أمبير بمنطقة غرب النيل
م
اسم الشركة
1
GCL NEW ENERGY INTERNATIONAL LTD
2
كونسورتيوم JINKO & MASDAR
3
NTPC LIMITED
4
كونسورتيوم LIGHT SOURCE BP-FIRST SOLAR & KARM SOLAR
5
كونسورتيوم FRV FOTOWATIO RENEWABEL VENTURES INFINTY
6
EDRA POWER HODINGS SDN BHD
7
TOYOTA TSUSHO CORPORATION
8
كونسورتيوم ACCONAENERGIA GLOBAL & SWICORP
9
كونسورتيوم ENGIG & ORASCOM
10
كونسورتيوم ALFNAR & RISEN SOLAR TECHNOLOGY
11
كونسورتيوم GLOBELEQ-AFRICA TSK CONSORTIUM
12
كونسورتيوم SCATEC SOLAR ASA-AZURE POWER
13
كونسورتيوم CHINT & AQUA POWER
14
كونسورتيوم MITSUI-CO, LTD TAQA ARABIA & SOLAR RESERVE
15
كونسورتيوم EDF-MAROBINY & ESWEDY ELECTRIC
16
ACTIS
17
TOTAL EGYPT
18
TBEA