18 تحالفًا عالميا ومحليا تتقدم للمنافسة على محطة شمسية بغرب النيل

عمر سالم انتهت، أمس، الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تلقّي 18 عرضًا من تحالفات عالمية ومصرية لمناقصة سابقة الخبرة للمناقصة العالمية الخاصة بمشروع إنشاء محطات توليد كهرباء بنظام "BOO" بنظام الخلايا الشمسية "PV" قدرة 600 ميجاوات، بمنطقة غرب النيل. جدير بالذكر أنه تقدم 18 "كونسورتيوم" من جنسيات مختل

عمر سالم

انتهت، أمس، الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تلقّي 18 عرضًا من تحالفات عالمية ومصرية لمناقصة سابقة الخبرة للمناقصة العالمية الخاصة بمشروع إنشاء محطات توليد كهرباء بنظام “BOO” بنظام الخلايا الشمسية “PV” قدرة 600 ميجاوات، بمنطقة غرب النيل.

جدير بالذكر أنه تقدم 18 “كونسورتيوم” من جنسيات مختلفة، منها مصري وسعودى وإماراتى وفرنسى وإنجليزى ويابانية وأمريكى وصينى ونرويجى وإسبانى.

وننشر قائمة بالتحالفات المتقدمة والشركات التي تقدمت بسابقة الخبرة العامة العالمية رقم (21/2017/2018) الخاص بمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام BOO من الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 600 ميجافولت أمبير بمنطقة غرب النيل