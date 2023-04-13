18 % ارتفاعا في أحجام التسليم الفعلي في بورصة دبي بالربع الأول من 2023

ارتفعت أحجام التسليم الفعلي في بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، في الربع الأول من عام 2023، حسبما أعلنت البورصة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة.

وقامت البورصة بتسليم 63.77 مليون برميل من نفط خام عمان، مقارنة مع 54.01 مليون برميل في نفس الفترة من العام 2022 كما سجلت البورصة ارتفاعاً بلغ 9% في حجم التداول في الفترة نفسها.

وقال رائد خلفية السلامي، مدير عام بورصة دبي للطاقة:” إن حجم التسليم الفعلي في البورصة هو مؤشر حقيقي وملموس على ديناميكية العرض والطلب في أسواق النفط الآسيوية، ولقد لاحظنا ارتفاعا ملحوظا في حجم الطلب على النفط الخام مند بداية هذا العام.”

ويرتبط عقد عمان الآجل ارتباطا وثيقا بالتسليم الفعلي وهنا تكمن أهميته كمؤشر حقيقي للنفط الخام في الشرق الأوسط، حيث تعتمده شركات النفط الوطنية لتحديد أسعار صادراتها من النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية.

وتعتمد كل من عمان، والسعودية، والكويت، والبحرين بالإضافة إلى دبي، في تحديد سعر النفط، على عقد عمان الآجل، الذي يساهم في تسعير 5.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا.