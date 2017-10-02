179 مشروع قانون يحسمها البرلمان فى دور الانعقاد الثالث

❏ التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والإفلاس وحماية المستهلك والإجراءات الجنائية.. على رأس جدول الأولوياتياسمين فوازيفتتح مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلساته العامة لدور الانعقاد الثالث اليوم، بعد إنقضاء اجازته الصيفية والتى استمرت ثلاثة أشهر، تخللها عقد عدة اجتماعات فى عدد من

❏ التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والإفلاس وحماية المستهلك والإجراءات الجنائية.. على رأس جدول الأولويات

ياسمين فواز

يفتتح مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلساته العامة لدور الانعقاد الثالث اليوم، بعد إنقضاء اجازته الصيفية والتى استمرت ثلاثة أشهر، تخللها عقد عدة اجتماعات فى عدد من اللجان، لإنجاز بعض مشروعات القوانين المهمة، مثل تعديلات الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية.

يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، الإثنين، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2017 الخاص بدعوة المجلس إلى الانعقاد، ثم رقم 303 لسنة 2017 الخاص بفض دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول، وقراءة الاعتذارات، وأخيرا الرسائل وفتح باب انتقال النواب إلى اللجان النوعية.

يأتى ذلك فى وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بمستقبل خمسة نواب، هم أحمد مرتضى منصور، الذى صدر حكم قضائى نهائى لصالح منافسه عمرو الشوبكى، بأحقيته فى عضوية البرلمان، وسحر الهوارى، المحبوسة فى قضية الاستحواذ على قروض بمبالغ مالية، وأحمد الطنطاوى، عضو تكتل 25 – 30 الذى سبق وتمت إحالته إلى التحقيق أمام لجنة القيم، والتى أقرت بحرمانه من الدور الحالى، ولم يعرض تقريرها على الجلسة العامة للبرلمان.

وشهد دور الانعقاد المنتهى أيضا إحالة النائب إلهامى عجينة، للتحقيق، وكان قد طالب بحظر القبل بين الأعضاء الرجال، واصفاً البرلمان بـ «المنبطح»، وواقعة أسامة شرشر، الذى اتهم بتداول ونشر فيديو إباحى على جروب النواب.

وقال المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الجارى تتضمن 18 مشروع قانون أمام مجلس الدولة، و89 أخرى متبادلة بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية، و 50 قانونا من دورتى الانعقاد السابقين.

وأهمها مشروع قانون العمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية، والشباب وذوى الإعاقة والمناقصات والمزايدات والتأمين الصحى الشامل وتنظيم الصحافة والإعلام ومكافحة الجريمة الإلكترونية، والإجراءات الجنائية، وإنشاء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء.

ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الثالث مناقشة عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة وعلى رأسها قانون حماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، و الإفلاس و سوق المال و الشركات والتخصيم والتأجير التمويلى وغيرها من القوانين المكملة لقانون الاستثمار.

ولفت عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تضع قانونى الإفلاس وحماية المستهلك على رأس أولوياتها، مضيفا أنه سبق وانتهت من %60 من قانون حماية المستهلك خلال دور الانعقاد الماضى.

وأشار لـ «المال» إلى أن قانون الإفلاس، سيتم استكمال مناقشته فى اللجنة التشريعية، لتضمنه العديد من المواد التشريعية التى تضمن الخروج الآمن للمستثمر من السوق حال تعرضه للإفلاس.