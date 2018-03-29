177 مليون جنيه خلافات مالية بين المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت ‎

المال – خاص قدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيمة الخلافات المالية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت العاملة بالسوق المحلية بنحو 177 مليون جنيه. على صعيد آخر، كشف التقرير الذى حصلت " المال " أن الشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكترونى…

المال – خاص

قدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيمة الخلافات المالية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت العاملة بالسوق المحلية بنحو 177 مليون جنيه.

على صعيد آخر، كشف التقرير الذى حصلت ” المال ” أن الشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكترونى وهى شقيقة للمصرية للاتصالات ومستثمر فيها منذ عام 2006 بنحو 10 ملايين جنيه تكبدت إجمالى خسائر بلغت 27.741 مليون حتى 13 ديسمبر الماضى تمثل 99% من رأسمالها المصدر، وبلغ نصيب المصرية للاتصالات منها 9.911 مليون جنيه.

وأوضحت أن المصرية مطالبة بموافاة الجهاز بالإجراءات القانونية المتخذة من قبل مجلس إدارة المصرية للتوقيع الالكترونى بشأن تأخر المساهم (شركة بى تراست غير المسدد لباقى حصته مع ضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية للنهوض بنتائج أعمالها لما لذلك من أثر على نتائج أعمال الشركة الأم.