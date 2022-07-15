1766 سيارة استقبلها اليوم ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 190 مترا والغاطس 7.2 متر، وذلك لتفريغ 1766 سيارة بالميناء.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة الميناء من قطر، وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصه لها داخل الميناء تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وأضاف البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 35 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

ويتم حاليا إجراءات تفريغ السفينة على رصيف الميناء.