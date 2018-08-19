176 وحدة تراجعًا فى مبيعات فورد فوكاس

أحمد شوقىتراجعت مبيعات السيارة فورد فوكاس خلال الشهور الستة الأولى من 2018 بواقع 176 وحدة لتسجل 651 وحدة فقط مقابل 827 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ بنسبة انخفاض بلغت 21.3%.ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فإن مبيعات فوكاس بدأت ضعيفة خلال 2018 حيث لم تتجاوز 56 وحدة خلال يناير

أحمد شوقى

تراجعت مبيعات السيارة فورد فوكاس خلال الشهور الستة الأولى من 2018 بواقع 176 وحدة لتسجل 651 وحدة فقط مقابل 827 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ بنسبة انخفاض بلغت 21.3%.

ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فإن مبيعات فوكاس بدأت ضعيفة خلال 2018 حيث لم تتجاوز 56 وحدة خلال يناير الماضي؛ لكنها بدأت لاحقًا الانتعاش لتبلغ 115 سيارة خلال فبراير 2018؛ ثم سجلت أفضل مبيعات شهرية لها خلال العام الحالى في مارس السابق بوصولها إلى 131 وحدة.

لكن أبريل 2018 شهد انكماشًا في المبيعات لتسجل 114 سيارة؛ قبل أن تتمكن فوكاس من استعادة السوق ببيعها 130 وحدة مايو التالي، لتعود في يونيو إلى مستوى 105 سيارات.

ورغم تراجع المبيعات؛ فإن فوكاس ظلت مهيمنة على مبيعات السيارات التي تصل سعتها اللترية إلى 1000 سي سي باستحواذها على 86.5% من مبيعاتها الإجمالية؛ في حين بلغت حصتها من مبيعات الملاكي خلال النصف الأول من هذا العام 1.1%.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لفورد فوكاس خلال 2017 سجلت 1230 سيارة.