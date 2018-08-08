1750 متقدما للدراسة بجامعة كندا في العاصمة الجديدة

جهاد سالم:نظمت جامعة كندا بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب التقدم لقبول اول دفعة للدراسة بالجامعة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الدراسة في فروع الجامعات الدولية اعتبارا من العام الجاري.وقال عمرو شريف، مدير تسويق شركة كانويل للخدمات التعليمة المالكة ل

جهاد سالم:

نظمت جامعة كندا بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب التقدم لقبول اول دفعة للدراسة بالجامعة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الدراسة في فروع الجامعات الدولية اعتبارا من العام الجاري.

وقال عمرو شريف، مدير تسويق شركة كانويل للخدمات التعليمة المالكة لجامعة كندا، إن الجامعة استقبلت طلبات من 1750 متقدم للدراسة في كليات الجامعة منهم نحو 35% طلاب من خارج مصر.

وأشار شريف إلي أن الجامعة تقدم منح دراسية للطلاب المتفوقين تتراوح مابين 1000 إلي 4 آلاف دولار كندي، فضلا عن منح التميز الأخري في مجالات الحياة وتصل برامج المنح إلي 100% طبقا للضوابط التي تضعها فروع الجامعات الأم.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب أقر منتصف الشهر المنقضي قانون إنشاء أفرع الجامعات الدولية، كما نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار رئيس الجمهورية باعتماد القانون.