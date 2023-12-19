1750 جنيهًا للطن.. اشتعال أسعار الحديد في مصر بعد إعلان المراكبي عن زيادة

أعلن مصنع حديد المراكبي للصلب، عن ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر لدى المصنع بقيمة 1750 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 19-12-2023 بعد قيام عدد من المصانع بزيادة الطن مؤخرًا.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء ، أن مصنع حديد المراكبي للصلب أخطر وكلاءه بما يفيد زيادة أسعار الحديد لصنف التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 39750 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بدلا من 38 ألف جنيه الشهر الماضي.

وأضاف فرحات في تصريحات لـ “المال” أن سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو 43 ألف جنيهًا بعد اضافة هامش ربح التجار ونولون النقل للمستهلك وفقًا لكل محافظة.

وكانت شركة حديد عز قد اعلنت عن رفع سعر الطن بنحو 2500 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 38500 جنيه أرض المصنع.