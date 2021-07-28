175 مليون جنيه مشاركة بنك قناة السويس فى سندات توريق «سوديك» و«بريميم إنترناشيونال»

شارك بنك قناة السويس بنحو 175 مليون جنيه كضامن تغطية فى الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك، وإصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

وقالت مصادر لـ«المال» إن بنك قناة السويس شارك كضامن تغطية بنحو 80 مليون جنيه فى سندات توريق «سوديك»، وبنحو 95 مليون جنيه فى سندات توريق «بريميوم إنترناشيونال».

وأعلنت أمس الثلاثاء، المجموعة المالية هيرميس – التى قامت بدور المرتب الأوحد للإصدار – عن الإتمام الناجح للإصدار الأول لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق بقيمة 343 مليون جنيه.

وسندات توريق سوديك مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه، وتمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها فى مشروع «Eastown Residences» بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع «Caesar» بالساحل الشمالى.

وأضافت المصادر أنه شارك فى تغطية الإصدار الأول من سندات توريق شركة سوديك للتوريق كل من البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، والبنك العربى الأفريقى، وبنك قناة السويس.

كما أتمت المجموعة المالية هيرميس، الأحد الماضى، عملية الإصدار الخامس البالغة قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال».

وأوضحت المصادر أن البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك قناة السويس، شاركا كضامن تغطية فى الإصدار، بجانب المجموعة المالية هيرميس.

وفى سياق متصل، قالت المصادر إن أرصدة محفظة التوريق والصكوك لدى بنك قناة السويس ارتفعت بنحو 850 مليون جنيه منذ بداية العام الجارى، لتصل إلى 3.650 مليار جنيه حاليًا، مقابل 2.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2020.