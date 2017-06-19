175 ألف وحدة مبيعات سوق السيارات بحلول 2021

بزنس مونيتور: 3 أسباب وراء ضعف الإقبال على شراء سيارة جديدةشريف عيسىتوقعت وكالة بزنس مونيتور انترناشونال BMI الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية، استمرار تراجع مبيعات سوق السيارات المصرية حتى حلول عام 2021، ليصل إلى 175 ألف سيارة على أقصى تقدير.كانت وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قد صرح فى ديسم

بزنس مونيتور: 3 أسباب وراء ضعف الإقبال على شراء سيارة جديدة

شريف عيسى

توقعت وكالة بزنس مونيتور انترناشونال BMI الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية، استمرار تراجع مبيعات سوق السيارات المصرية حتى حلول عام 2021، ليصل إلى 175 ألف سيارة على أقصى تقدير.

كانت وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قد صرح فى ديسمبر 2015، عن استهداف مضاعفة مبيعات سوق السيارات فى مصر ليصل إلى مليون سيارة بحلول 2025، عبر تطبيق استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، بما يجعل مصر من الدول الجاذبة لاستثمارات كبرى مصنعى السيارات.

وأشارت BMI فى تقرير صادر لها، إلى انه من المتوقع أن تشهد مبيعات سوق السيارات فى مصر تراجعاً بنسبة 24.2% بنهاية العام الحالى، ليستقر عند مستوى 150 ألف سيارة جديدة مبيعة.

وحدد التقرير 3 أسباب وراء تدهور مبيعات السيارات والتى من بينها، استمرار تراجع قيمة الجنيه المصرى، وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل أسعار السيارات بعيدة عن متناول أغلبية المستهلكين، كما أن ارتفاع اسعار الفائدة، والتى تستهدف مكافحة التضخم ستجعل القروض باهظة التكاليف، ويسعوق الشركات عن تحقيق أى نمو فى أداء مبيعاتها.

وتابع التقرير: “أنه رغم نمو طلب قطاع البناء والإنشاءات على شراء السيارات التجارية خلال الفترة المقبلة، إلا أن دعم هذا القطاع لن يكون كافياً للتغلب على التداعيات السلبية الناجمة عن نمو معدلات التضخم، وارتفاع تكلفة القروض”.

ويتوقع التقرير أن تشهد سوق السيارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة نمواً ضعيفاً للغاية دون أن تتمكن من الوصول لمستوى المبيعات الذى تم الوصول إليه فى أعوام ما قبل التعويم وارتفاع اسعار الصرف.

الجدول الآتى يرصد أداء سوق السيارات خلال الفترة من 2014، وتوقعات المبيعات حتى 2021:

المبيعات الإجمالية بالألف سيارة 2014 293 2015 278 2016 198 2017 150 2018 160 2019 165 2020 170 2021 175

المصدر : BMI & AMIC