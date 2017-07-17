174 % نموًا فى الأرباح السنوية للنيل للأدوية

مصطفى طلعتقفزت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالى 2016-2017، بنسبة 174%، لتسجل 23.9 مليون جنيه مقابل، 8.7 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.يذكر أن أرباح النيل للأدوية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس بالعام المالى الحالى إلى 20.9 مليون جنيه، بزيا

مصطفى طلعت

قفزت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالى 2016-2017، بنسبة 174%، لتسجل 23.9 مليون جنيه مقابل، 8.7 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.

يذكر أن أرباح النيل للأدوية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس بالعام المالى الحالى إلى 20.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 287%، مقابل 5.4 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح قبل الضريبة خلال العام المالى 2017-2018 بقيمة 32 مليون جنيه، بزيادة 3.2%، مقابل أرباح بـ31 مليونا، خلال العام المالى السابق.