173 محضرا متنوعا حصيلة حملات «حماية المستهلك» اليومية في المحافظات

أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز بالمحافظات شنت حملات مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع وبيعها بأسعارها الرسمية دون أي زيادات غير معلنة من الحكومة.

وقالت المصادر لـ«المال»، إن الحملات أسفرت عن تحرير 173 محضرا لعددا من التجار متنوعين ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع السلع بأزيد من سعرها الرسمي، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار وفقا لقانون حماية المستهلك.

وأضافت المصادر أن الحملات جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية التي كلفها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة متابعة الأسواق والمحال التجارية الكبيرة والمعروفة للتأكد من الإعلان عن أسعار السلع وعدم بيعها بأسعار مرتفعة.

وأشارت إلى أن الحملات استهدفت عددا من المحافظات الأكثر بيعا وإنتاجا للسلع الغذائية، بالإضافة إلى التفتيش على عدد من المصانع المنتجة للسلع في المناطق الصناعية.

جدير بالذكر أن الحملات مستمرة على مدار الساعة واليوم لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع والتزام التجار بقرارات حماية المستهلك الأخيرة المتعلقة بالأسعار.