171 مليون يورو القيمة السوقية للفرعون المصرى.. وفرنسا تتصدر

علي المصريقدرت دراسة نشرها مرصد كرة القدم «سي آي إي إس»، الذي يتخذ من سويسرا مقراً له القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح بنحو 171 مليون يورو، بينما حظيت فرنسا بالمنتخب الأغلى في نهائيات كأس العالم التي تنطلق (الخميس) المقبل في روسيا، بحسب الدراسة، التي نشرت الاثنين.وتصل قيمة لاع

علي المصري





قدرت دراسة نشرها مرصد كرة القدم «سي آي إي إس»، الذي يتخذ من سويسرا مقراً له القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح بنحو 171 مليون يورو، بينما حظيت فرنسا بالمنتخب الأغلى في نهائيات كأس العالم التي تنطلق (الخميس) المقبل في روسيا، بحسب الدراسة، التي نشرت الاثنين.





وتصل قيمة لاعبي المنتخب الفرنسي في سوق الانتقالات حتى 1.41 مليار يورو، بينها 187 مليون يورو لكيليان مبابي الذي سينتقل هذا الصيف نهائياً من موناكو إلى باريس سان جيرمان،وتتقدم فرنسا على إنجلترا (1.39 مليار يورو) والبرازيل (1.27 مليار يورو).





وصنف «سي آي إي إس» مهاجم توتنهام وإنجلترا هاري كاين الأغلى بحسب القيمة الحالية بين اللاعبين المشاركين في النهائيات (200 مليون يورو)، أمام نجم باريس سان جيرمان والبرازيل نيمار (196 مليون يورو)، علماً بأن الأخير هو حالياً الأغلى (222 مليون يورو، قيمة انتقاله الصيف الماضي من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية.





وتستند الدراسة إلى السعر المناسب الذي يجب على المشترين المحتملين دفعه للتعاقد مع لاعب معين، مع الأخذ في الاعتبار الأداء الرياضي لكل من اللاعبين وأنديتهم.

وتحتل إسبانيا المركز الرابع (965 مليون يورو) أمام الأرجنتين (925 مليوناً بينها 184 مليوناً لنجمها وقائدها ليونيل ميسي) وألمانيا (895 مليوناً).





وإذا كانت مصر تحتل المركز السابع عشر (232 مليوناً) خلف سويسرا (246 مليوناً)، فإن نجمها محمد صلاح يعتبر أحد أغلى اللاعبين في النهائيات بعدما حددت قيمته بـ171 مليوناً.