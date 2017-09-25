171 مليون جنيه صافي أرباح سينا للمنجنيز

المال - خاص عقدت الجمعية العمومية العادية العامة لشركة سينا للمنحنيز، برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة سينا للمنجنيز.واعتمدت الجمعية الإيرادات الكلية، التي بلغت خلال العام

المال – خاص

عقدت الجمعية العمومية العادية العامة لشركة سينا للمنحنيز، برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة سينا للمنجنيز.

واعتمدت الجمعية الإيرادات الكلية، التي بلغت خلال العام الحالي 675 مليون جنيه، بنسبة تحقيق هدف قدرة 238%، وبلغت في موازنة 2016/2017 283 مليون جنيه.

كما حققت الشركة صافي أرباح 171 مليون جنيه مقابل 29.7 مليون جنيه، وانتهت الجمعية العامة للشركة بعدة قرارات نهائية .

الموافقة علي المركز المالي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 .

الموافقة علي حساب توزيع اﻷرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة بعد إجراءات التعديلات التي قررتها الجمعية العامة مع مراعاه أن تكون حصة المساهمين 50 مليون جنيه ، وحصة العاملين 10.4 مليون جنيه مع تفويض السفير ياسر النجار بتحديد توزيع حصة مجلس اإدارة الشركة مع ترحيل المتبقي الي حساب الفائض المرحل إن وجد .

إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين اعتبارا من 1/7/2017 بنسبة 100% والموافقة علي صرف حافز التميز .

الموافقة علي استخدام مبلغ 6.9 مليون جنيه قيمة المتبقي من حصة العاملين في الأرباح ، والوارد في بحساب دائنو التوزيعات في إقامة مشروعات سكنية وخدمية للعاملين بالشركة وفقا ﻷحكام القانون 203 لسنه 1991 .

إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة في حدود ما تم عرضة من المركز المالي المعروض ونتائج اﻷعمال عن العام المالي المنتهي 2016/2017 .

الموافقة علي قيام الشركة باقتناء أصول ثابتة ” معدات ، ووسائل نقل وانتقال ” بعد دراسة أفضل مصادر التمويل وبما يحقق مصلحة الشركة .