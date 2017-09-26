171 محلًا تجارياً بمول watch فى مدينة أكتوبر

المال ـ خاصقالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة عمار العقارية، إن مشروع مول «watch» الذى تنفذه الشركة مع مجموعة السقاف السعودية، الذى يقع على مساحة 9000 متر، بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة أكتوبر، ينفذ على مراحل؛ الأولى تشمل حدائق، ومنطقة ألعاب أطفال، وغيرها، والمرحلة الثانية تضم 171 محلًا

المال ـ خاص

قالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة عمار العقارية، إن مشروع مول «watch» الذى تنفذه الشركة مع مجموعة السقاف السعودية، الذى يقع على مساحة 9000 متر، بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة أكتوبر، ينفذ على مراحل؛ الأولى تشمل حدائق، ومنطقة ألعاب أطفال، وغيرها، والمرحلة الثانية تضم 171 محلًا تجاريًا، وقال إن مساحة المحال تبدأ من 50 مترًا، وتخصص لأنشطة عديدة.

وأضافت أن المشروع يشمل وحدات إسكان فندقى، عبارة عن 100 غرفة، مجهزة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية وطلبة الجامعات.

وأوضحت أن المشروع يتسم بموقع مميز، بالتوسعات الشمالية، ويقع فى قلب منطقة يحيط بها 8 مشروعات سكنية عملاقة، ولايقل عدد السكان بتلك المنطقة عن 100 ألف نسمة، بما يسهم فى أحياء المنطقة، وخدمة شريحة كبيرة من المواطنين.

ولفتت إلى أن المشروع عبارة عن دور أرضى و3 أدوار، وتصل المساحة الإجمالية شاملة الارتفاعات، إلى 40 ألف متر مربع وتبلغ استثماراته المتوقعة 300 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه ينفذ مشروعين أخرين بالشراكة مع السقاف السعودية، هما أرينا بيزنس بارك، وهو عبارة عن مجمع إدارى على مساحة 7720 مترًا بأكتوبر بجوار مستشفى دار الفؤاد، واستكمال المرحلة الأخيرة من مشروع شركة مينا لإسكان المستقبل، وهو مشروع سنابل، وتعتزم الشركة تنفيذ 1700 وحدة سكنية.