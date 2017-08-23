170 مليون جنيه لرفع كفاءة مجازر الإسكندرية

❐ الطب البيطرى: المُخصص للصيانة لا يكفى للتشغيل بكفاءةمها يونس:تشهد مجازر اللحوم "الحكومية" بالإسكندرية، عمليات تطوير وإحلال وتجديد، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك كما حدث بمجزر أبو قير الذى تم إحلاله وتجديد عنابره بتكلفة قدرها 520 ألف جنيه، ضمن موازنة المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء محط

❐ الطب البيطرى: المُخصص للصيانة لا يكفى للتشغيل بكفاءة

مها يونس:

تشهد مجازر اللحوم “الحكومية” بالإسكندرية، عمليات تطوير وإحلال وتجديد، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك كما حدث بمجزر أبو قير الذى تم إحلاله وتجديد عنابره بتكلفة قدرها 520 ألف جنيه، ضمن موازنة المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة صرف للمجزر، والتى تم توفير إعتماد مالى لها ضمن موازنة المحافظة الأخيرة -2016 2017.

وينتظر مجزر “العامرية”، إجراءات طرح عملية ترميم أسواره بتكلفة 900 ألف جنيه، وبتمويل ذاتى من المحافظة، فضلاً عن إنشاء غرفة كهرباء جديدة بإجمالى تكلفة 113 ألف جنيه.

ورغم عمليات التطوير الحالية، إلا أن مجازر الإسكندرية الحكومية “أبو قير، والعامرية” والمجازر الخاصة “كلية الزراعة، والسلام” تعانى من انعدام رفع كفائتهم بالشكل المطلوب، حيث تدرس المحافظة حاليا وضع بدائل للحلول بشأن رفع كفاءة المذابح، أبرزها تحويل مجزر “أبو قير” من يدوى إلى آلى، بتكلفة 25.3 مليون جنيه، ورفع كفاءة مجزرى “العامرية” و”كلية الزراعة” بتكلفة 145 مليون جنيه.

كما أدرجت محافظة الإسكندرية بديل أخر لرفع كفاءة مجازر الثغر، من خلال إنشاء مجزر آلى جديد بتكلفة 110 مليون جنيه، وفقاً لما ورد فى تقرير حكومى بشأن تحسين أداء المجازر بالدولة.

ويعانى مجزر “العامرية” وهو احد المجازر الثلاث الكبرى على مستوى الجمهورية من تهالك فى معداته وضعف الصيانة والإحلال والتجديد، ما أدى إلى إدراج المحافظة عملية “صيانة خطوط الذبح” بالخطة الإستثمارية “2017 – 2020″، فى حين أن المُقترح الذى تم تخصيصه لتلك الأعمال فى الخطة، لايكفى ويستلزم مُضاعفة الإستثمارات المُخصصة لذلك.

فى هذا الصدد أوضح العميد يوسف عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للطب البيطرى بالإسكندرية، أن تحويل مجزر أبو قير إلى “مجزر آلي” ورفع كفاءة مجزر العامرية، وكلية الزراعة يفى بالغرض، ويُغنى عن إنشاء مجزر جديد.

وأضاف أن هناك %60 من إيرادات المجازر بالإسكندرية مُخصصة للصيانة التى تتكلف 400 ألف جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن تلك القيمة لا تكفى، لافتاً إلى أن المجازر بُنيت منذ 20 عاماً، وأصبحت مُتهالكة تماما ما يستلزم مبالغ ضخمة لصيانتها.

وأفاد أن وزارة الدفاع كانت قد اقترحت تطوير مجزر البساتين بالقاهرة بمبلغ يصل لـ138 مليون جنيه، وهو يضاهى مجزر العامرية بالإسكندرية، وطالب بزيادة الدعم الاستثمارى عن طريق المحافظة.

تضم محافظة الإسكندية 2 مجزر حكومى، و2 مجزر خاص، وتحتاج تلك المجازر إلى تطوير ورفع كفاءة حيث تعانى من مشكلات فى البنية التحتية، وعدم وجود تأمين، وقلة العمالة، فضلاً عن تهالك خطوط الذبح وعدم وجود محارق، بالإضافة إلى أن المبانى تحتاج إلى رفع كفاءة، بالإضافة إلى نقص الأطباء البيطريين.

يُشار إلى أن مجزر العامرية يحوى أكبر عدد من الأطباء البيطرين بنسبة %40، يليه مجزر كلية الزراعة بنسبة %30، ثم مجزر أبو قير بنسبة %20، ثم مجزر السلام بنسبة %10، فيما تبلغ نسبة عدد خطوط الإنتاج بمجزر العامرية %40، و”مجزر أبو قير، وكلية الزراعة، والسلام” بنسبة %20 من إجمالى خطوط الذبح.