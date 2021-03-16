170 مليون جنيه استثمارات «اللبنانية السويسرية حياة» بنهاية النصف الأول من العام المالى

كشف أمير يسرى، رئيس القطاع المالى بالشركة اللبنانية السويسرية تكافل – مصر لتأمينات الحياة، عن ارتفاع إجمالى محفظة استثماراتها إلى 170.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى المنتهى فى 30 يونيو 2021-2020، مقابل 117.6 مليون جنيه من النصف الأول بالعام المالى السابق، بارتفاع قدره 52.8 مليون جنيه بنسبة نمو 44.9 %.

وقال يسرى إن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة حققت أقساطا تأمينية 134.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 122.8 مليون جنيه بالنصف الأول من العام السابق بزيادة 11.6 مليون جنيه بمعدل نمو %9.4.

وأضاف أن اللبنانية السويسرية تكافل – مصر سددت تعويضات بقيمة 23.2 مقابل 20.8 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بارتفاع 2.4 مليون جنيه بنسبة %11.5، لافتا إلى ارتفاع حقوق حملة الوثائق بقيمة 105 ملايين جنيه مقابل 90 مليونا بزيادة 15 مليون جنيه بنسبة نمو %16.7.

وأشار يسرى إلى رتفاع حجم الأصول عبر فترة المقارنة إلى 272 مقابل 219 مليون جنيه بزيادة 53 مليون جنيه بممعدل نمو %24.3.

وقال رئيس القطاع المالى بالشركة إن زيادة حجم الأعمال فى جميع النواحى المالية رفعت من حجم الالتزامات المستحقة على الشركة – أرصدة دائنة واحتياطيات ومخصصات ومعيدى التأمين – إلى 209 ملايين جنيه مقابل 155 مليونا بزيادة 54 مليون جنيه بنسبة %34.

ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قبل أيام قرارا بشأن تعديل المادة 7 من النظام الأساسى للشركة اللبنانية السويسرية تكافل – مصر، والتى نصت بعد تعديلها بأن يتكون عدد أسهم الشركة من 10.37 مليون سهم وقيمتها 103.7 مليون جنيه مسددة بالكامل.

وتم تمويل الزيادة البالغة 18.3 مليون جنيه من المساهمين، ويضم هيكل الملكية اثنين من المستثمرين الأفراد، إضافة إلى إحدى المؤسسات – شخصية اعتبارية – وجميعهم يحملون الجنسية اللبنانية.

ويضم هيكل المساهمين كلا من ميشيل فرعون، وبيرميشال ميشال فرعون، إضافة إلى شركة دلتا نير إيست هولدينج «ش. م. ل»، وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية فى هيكل ملكية اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلية %100.