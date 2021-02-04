اقتصاد وأسواق

170 مليون جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يناير 2021

بلغت إجمالي بضائع جمارك الدخان بالقاهرة 48 حاوية
السيد فؤاد 1:31 ص, الجمعة, 5 فبراير 21 1:31 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

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بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، وذلك خلال شهر يناير 2021 حوالي 48 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالية 4 آلاف و 800 طرد بوزن إجمالي 995 طن 722  كيلوجرام.

وأعلنت مصلحة الجمارك عن أنه تم الإفراج عن 141 شـهادة سحب جزئية بعدد 13 آلاف و153 طرد بوزن إجمالي 2723 طـن و108 كيلو جرامات.

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وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يناير 2021 حوالي 21 مليون و218 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 55 ألف جنيه.

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 136 مليون 944 ألف جنيه وضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و447 ألف جنيه وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغــة التنمية والدمغـة النسبية والنوعية وضريبة المهن الحرة ورسم الموارد المالية لشهر يناير 2021 حوالي 3 ملايين و877 ألف جنيه وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 723 ألف جنيه.

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وخلال شهر يناير 2021 بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 5 ملايين و260 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمرك الدخان بالقاهـرة خلال شهر يناير 2021  حوالي 170 مليون جنيه.

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بقلم السيد فؤاد

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