170 ألف جنيه تكفي لإطلاق برنامج محمول

المال ـ خاص: قال محمد طلبة، رئيس شركة «OCS» للبرمجيات المالكة لتطبيق "صنية" لطلب الأكل البيتى أونلاين، إن تطوير برنامج على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» بحاجة إلى ميزانية 10 آلاف دولار أى ما يعادل 170 ألف جنيه تقريبا. وأضاف طلبة لـ«المال» أن صناعة تطب

المال ـ خاص:

قال محمد طلبة، رئيس شركة «OCS» للبرمجيات المالكة لتطبيق “صنية” لطلب الأكل البيتى أونلاين، إن تطوير برنامج على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» بحاجة إلى ميزانية 10 آلاف دولار أى ما يعادل 170 ألف جنيه تقريبا.

وأضاف طلبة لـ«المال» أن صناعة تطبيقات المحمول تمر بعدة مراحل أولها تحليل احتياجات العميل المستهدف، يليها تصميم نموذج عمل مصغر «prototype»، ثم البدء فى كتابة أكواد البرنامج نفسه، وأخيرا اختباره قبل التحميل على منصة «جوجل بلاى» أو «آيتونز». وأكد أن صاحب البرنامج يتكلف 100 دولار سنويا مقابل تحميل التطبيق على متجر آبل، و25 دولار لمتجر جوجل، ويتم سداد المبلغ أونلاين باستخدام البطاقات الائتمانية.