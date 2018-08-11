170 ألف جنيه أعلى سعر حق انتفاع للكافيهات بمنطقة مراقيا

محمود زكيقال المهندس حاتم حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، إنه تم إجراء مزاد علنى بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات لكافتيريا بمركز مارينا العلمين السياحي بمنطقة مراقيا على مساحة 150 مترًا مربعًا.وأضاف حسن، في تصريحاته، لـ"المال"، أن قيمة الوحدة بلغت 170 ألف جنيه عن كل موسم صيفي،

محمود زكي





قال المهندس حاتم حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، إنه تم إجراء مزاد علنى بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات لكافتيريا بمركز مارينا العلمين السياحي بمنطقة مراقيا على مساحة 150 مترًا مربعًا.

وأضاف حسن، في تصريحاته، لـ”المال”، أن قيمة الوحدة بلغت 170 ألف جنيه عن كل موسم صيفي، مشيرًا إلى أن الكافتيريا سجلت سعرًا مناسبًا، مقارنة بالمزاد الذي حصل في الفترة الماضية بنظام حق الانتفاع.

وأوضح أن التأمين الابتدائي لدخول المزاد بلغ قيمته خمسة آلاف جنيه، ويزيد المبلغ إلى 10% من القيمة الراسي بها المزاد كتأمين نهائي، منوهًا بأنه تم إجراء المزاد، أمس الأول الخميس، بمقر الجهاز.

يُشار إلى أن جهاز القرى السياحية أجرى مزادًا علنيًّا لبيع سبعة محالّ تجارية بمنطقة 14 مركز مارينا العلمين السياحي، حيث سجل أعلى سعر للمتر التجاري خلال المزاد 35 ألف جنيه.