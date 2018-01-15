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17.69 جنيها أعلى سعر شراء للدولار منتصف تعاملات الاثنين

هبة حامد: سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيهًا، واستقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية.