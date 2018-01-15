بنـــوك

17.69 جنيها أعلى سعر شراء للدولار منتصف تعاملات الاثنين

هبة حامد: سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيهًا، واستقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية.
15 يناير، 2018 15 يناير، 2018

شارك الخبر مع أصدقائك

هبة حامد:

 سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيهًا، واستقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً