17.69 جنيها أعلى سعر شراء للدولار منتصف تعاملات الاثنين

بنـــوك 17.69 جنيها أعلى سعر شراء للدولار منتصف تعاملات الاثنينهبة حامد: سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيهًا، واستقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية. 15 يناير، 2018 15 يناير، 2018 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر هبة حامد: سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيهًا، واستقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر