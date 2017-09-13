17.63 أعلى سعر للدولار فى بداية تعاملات الأربعاء

هبة حامد تباين سعر الدولار، مع بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في الاستثمار العربي، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد والأهلي المصري. ورفع بنك إتش.إس.بي.سي سعره قرشين ليكون 17.62 للشراء و17.72 للبيع. وسجل سعر الدولار…

هبة حامد

تباين سعر الدولار، مع بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في الاستثمار العربي، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد والأهلي المصري.

ورفع بنك إتش.إس.بي.سي سعره قرشين ليكون 17.62 للشراء و17.72 للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.63 للشراء و 17.73 للبيع.

وثبتت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.

واستقر في البنك المركزي عند 16.60 للشراء، ورفع سعر البيع قرشًا ليسجل و 17.72 للبيع.

وخفض بنك أبو ظبي الإسلامي العملة الأمريكية قرشا ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71للبيع.

وخفض بنك قطر الوطني السعر قرشين ليسجل 17.61 للشراء و 17.71 للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولار بـ 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع.

وخفض بنك المصرف المتحد الدولار قرشين ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.