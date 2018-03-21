17.62 جنيه أعلى سعر شراء للدولار مع منتصف تعاملات الأربعاء

هبة حامدسجل بنكا المصري الخليجي والكويت الوطني أعلى سعر شراء للدولار عند 17.62 جنيهًا لمنتصف تعاملات اليوم"الأربعاء"، فيما رفع بنك مصر سعر الدولار قرشًا ليسجل 17.55 مسجلًا بذلك أقل سعر شراء مع بنكي الأهلي المصري وقطر الوطني. واستقرت بنوك الأهلي الكويتي "بيريوس"، وإتش.إس.بي.سي، والتجاري

هبة حامد

سجل بنكا المصري الخليجي والكويت الوطني أعلى سعر شراء للدولار عند 17.62 جنيهًا لمنتصف تعاملات اليوم”الأربعاء”، فيما رفع بنك مصر سعر الدولار قرشًا ليسجل 17.55 مسجلًا بذلك أقل سعر شراء مع بنكي الأهلي المصري وقطر الوطني.



واستقرت بنوك الأهلي الكويتي “بيريوس”، وإتش.إس.بي.سي، والتجاري الدولي عند سعر الدولار للتعاملات الصباحية ليسجل الأعلي الكويتي 17.59 جنيهًا للدولار، فيما سجل 17.59 جنيهًا في بنك “إتش إس بي سي”، و 17.56 جنيهًا في التجاري الدولي.

واستقر سعر الدولار في أغلب البنوك ليسجل 17.58 جنيه في بنك كريدي أجريكول، وو 17.56 جنيه في بنك الإسكندرية، كما استقرت بنوك الإمارات دبي الوطني، و القاهرة ليسجل سعر الدولار 17.58 جنيه.



