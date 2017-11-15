17.61 جنيه أعلى سعر لشراء الدولار في 5 بنوك

هبة حامد سجلت 5 بنوك: "الاستثمار العربي، وأبو ظبي الإسلامي، الأهلي المتحد، الإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان"، اليوم الأربعاء، أعلى سعر شراء للدولار، مع بداية التعاملات، ليلامس 17.61 جنيه. واستقر سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول ليسجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع. وفي بنك المصري لتنمية ال

هبة حامد

سجلت 5 بنوك: “الاستثمار العربي، وأبو ظبي الإسلامي، الأهلي المتحد، الإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان”، اليوم الأربعاء، أعلى سعر شراء للدولار، مع بداية التعاملات، ليلامس 17.61 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول ليسجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.

وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 للبيع.

وخفض البنك المركزي سعر الدولار، ليسجل 17.58 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر البيع عند 17.69 جنيه.