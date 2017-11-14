17.61 جنيهًا.. أعلى سعر شراء للدولار في بداية تعاملات الثلاثاء

هبة حامد سجلت 3 بنوك هي الاستثمار العربي، وأبو ظبي الإسلامي، و الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء ليسجل 17.61 جنيهًا. وخفض بنك كريدي اجريكول سعر الدولار ليسجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع. في بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.

هبة حامد

سجلت 3 بنوك هي الاستثمار العربي، وأبو ظبي الإسلامي، و الأهلي المتحد أعلى سعر شراء للدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء ليسجل 17.61 جنيهًا.

وخفض بنك كريدي اجريكول سعر الدولار ليسجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.

في بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع .

فيما خفض البنك المركزي سعر الدولار قرشا ليسجل 17.58 للشراء، 17.70للبيع.