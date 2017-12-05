17.6 مليار دولار حجم تسهيلات أفريكسيم بنك لمصر

سيد بدر قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اليوم الثلاثاء إن إجمالي التسهيلات الائتمانية الإجمالية للشركات والمؤسسات المصرية بلغت نحو 17.6 مليار دولار . وأشار البنك إلى أن حجم المحفظة الائتمانية القائمة لمصر تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، تمثل 28.22% من محفظة البنك. وسدد البنك المركزي للبنك الأفريق

سيد بدر

قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اليوم الثلاثاء إن إجمالي التسهيلات الائتمانية الإجمالية للشركات والمؤسسات المصرية بلغت نحو 17.6 مليار دولار .

وأشار البنك إلى أن حجم المحفظة الائتمانية القائمة لمصر تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، تمثل 28.22% من محفظة البنك.

وسدد البنك المركزي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نحو 4 مليارات دولار منها ملياري دولار تسهيلات وملياري دولار اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية، ويتبقى 1.2 مليار دولار يسددها المركزي قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وأوضح البنك أنه أصدر ضمانات مخاطر وتأكيد خطابات ضمان بنحو مليار دولار