17.2 مليار جنيه محفظة الصغيرة والمتوسطة بقطر الوطنى

كشف محمد الديب، رئيس بنك قطر الوطنى، اليوم الإثنين, أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تقدر بـ 17.2 مليار جنيه وعدد العملاء يصل لـ 3500 شركة.

وأوضح – خلال كلمته فى مؤتمر “الناس والبنوك” – أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 16 % من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك، ومن المقرر أن تصل إلى 20 % بنهاية عام 2019 .

وأضاف أن البنك يركز على التمويل المتناهى الصغر من خلال تمويل الجمعيات الأهلية، ووصلت قيمة التمويل المقدم لها 400 مليون جنيه.

وقال إن بنك قطر الوطنى يعمل من خلال خطة لتحقيق الشمول المالى من خلال أكثر من توجه منها قطاع ال “smes”.

