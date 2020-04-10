«17 وفاة».. الصحة : 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء إلى 384

ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 505 حالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أنه خرج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

منظمة الصحة: «عودة قاتلة» لكورونا حال رفع العزل

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت خلال مؤتمر اليوم من “عودة قاتلة” لفيروس كورونا حال كان رفع العزل “مبكرا”.

وتخضع معظم دول العالم إلى إجراءات إغلاق وحظر جزئي أو كلي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أن أي رفع متسرع لإجراءات العزل قد تتسبب في عودة “قاتلة” للفيروس.

وأوضح: “منظمة الصحة ترغب في رؤية رفع القيود مثل الجميع لكن في الوقت نفسه فإنّ التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة للوباء”.

وأعلن أن دولا أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات وإن تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة.

لكنه أوضح أن تراجع الإصابات بوباء كورونا قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم.

وطالب بالحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي.